Об алгоритме работы скорой помощи рассказали жителям Ленинского округа

Сотрудники Видновской подстанции службы скорой медицинской помощи Московской области поделились «внутренней кухней» своей работы: кто принимает звонки, по каким признакам классифицируют вызовы и через сколько времени бригада медиков должна прибыть на место. Об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского городского округа.

«Современные технологии позволили сократить время приема звонка до двух минут. Но бывают случаи, когда звонящий настолько волнуется, что не может четко сформулировать ответы на вопросы оператора, и обработка таких вызовов происходит медленнее, так как приходится задавать наводящие вопросы и помогать человеку описать ситуацию. Это также влияет на время приезда бригады к пациенту», — сказала диспетчер по приему вызовов службы скорой помощи Ленинского округа Татьяна Сергиенко.

Она подчеркнула: чтобы ускорить обработку вызова, необходимо назвать адрес, личные данные и возраст того, кому требуется помощь, и четко описать симптомы. Если человеку стало плохо на улице, то нужно как можно подробнее описать ориентиры местности. Исходя из ответов на вопросы, специальный алгоритм работы диспетчера позволяет отнести вызов к экстренным или неотложным. На экстренные вызовы направляют ближайшую бригаду, которая выезжает незамедлительно. Неотложные — распределяются в планововом порядке, прибытие на вызов в этом случае происходит в течение двух часов.

«Нам принципиально важно, чтобы экстренная медицинская помощь была одинаково доступна всем нашим жителям, поэтому строим новые подстанции в тех территориях Ленинского округа, которые сегодня удалены от действующих постов скорой помощи. До конца текущего года появятся пункты скорой в Суханово и в ЖК „1-й Донской“, а до 2029 года — в селах Ермолино, Остров, деревнях Дальние Прудищи и Мисайлово», — рассказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.