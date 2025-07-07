«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары продлен в Москве до 14 июля

Синоптики предупредили жителей Москвы и гостей российской столицы об аномальной жаре, которая продержится в городе еще минимум неделю. В связи с очень высокими температурами воздуха в дневное время в городе продлили действие «оранжевого» уровня погодной опасности до 14 июля, говорится на сайте Гидрометцентра России .

По прогнозам синоптиков, в дневное время температура воздуха в Москве может прогреваться от плюс 30 до 35 градусов. Среднесуточная температура в период аномальной жары будет превышать климатическую норму на 7-9 градусов.

В связи с этим специалисты продлили «оранжевый» уровень погодной опасности — это когда погода потенциально опасна для населения и могут произойти стихийные бедствия, такие, как мощные пожары.

Также в Москве действует предупреждение о предстоящей грозе. Оно будет действовать с полудня 8 июля до 9 июля до 21:00. В этот период в городе ожидаются дожди, гром и молния. Во время грозы порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Для Подмосковья действует аналогичное погодное предупреждение. «Оранжевый» уровень погодной опасности в регионе будет действовать до 12 июля до 19:00. Температура воздуха в это время может прогреваться до тех же показателей, что и в Москве — от плюс 30 до 35 градусов.

С вечера 8 июля до вечера 9 июля в Московской области также могут пройти грозы, кратковременный дождь. В это время порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.