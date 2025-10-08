Мошенники стали предлагать купить схему выигрыша в лотерею

Злоумышленники в Сети начали предлагать россиянам приобрести схему выигрыша в лотерее, так они втягивают людей в финансовую пирамиду, сообщает РИА Новости .

Аферисты рассылают письма пользователям на электронную почту. В них есть ссылка на Telegram-канал, где якобы прописана схема выигрыша в лотерею. Но доступ к этому каналу платный.

Заплатив, человек попадает в Telegram-канал, но не находит там обещанную схему выигрыша. Тогда жертве предлагают перепродавать доступ к данному каналу другим.

Ранее основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков рассказал РИАМО, что публичный Wi-Fi, яркие конкурсы в соцсетях и «выгодные» инвестиции могут обернуться потерей денег и личных данных.

