Опасные ловушки в интернете: названы главные схемы мошенников

Эксперт Кокунцыков: конкурсы в Сети могут привести к потере денег и данных

Публичный Wi-Fi, яркие конкурсы в соцсетях и «выгодные» инвестиции могут обернуться потерей денег и личных данных, сообщил РИАМО основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Не теряют актуальности ложные инвестиционные предложения через мессенджеры. Обещают быстрый доход в криптовалюте, стартапах или NFT. Красивые презентации, „инструкторы“, чаты с участниками создают иллюзию надежности. После перевода средств ничего не приходит», — рассказал Кокунцыков.

Он предупредил, что поддельные приложения в сторонних магазинах выглядят почти как настоящие: те же логотип, интерфейс и функции. На самом деле данные аккаунтов, карты и личная информация сразу оказываются у мошенников.

«Фальшивые конкурсы в соцсетях обещают призы, подарки и бонусы. Для участия злоумышленники просят фото паспорта, карты или личные данные. Люди верят и добровольно отдают информацию, которая затем используется для мошенничества», — рассказал эксперт.

Кокунцыков предостерег: скрытые подписки через Wi-Fi и публичные сети — незаметная ловушка.

«Подключение к бесплатной сети в кафе, аэропорту или гостинице может автоматически подписывать телефон на платные сервисы. Пользователь думает, что просто посещает странички в сети Интернет, а в это время деньги списываются без его ведома», — информировал специалист.

