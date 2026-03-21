Мошенники разводят россиян, используя слитую базу данных СДЭК

Россиянам массово поступают звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками службы доставки. Они сообщают, что посылка якобы уже прибыла, и называют личные данные. Затем злоумышленники предлагают услугу курьера и просят сообщить код, который якобы приходит на телефон жертвы. Вместо этого они получают замаскированный пароль для доступа к сайту «Госуслуги» и передают его аферистам.

Злоумышленники оформляют доверенность на управление финансами и имуществом через портал, что позволяет им действовать от имени жертвы. Затем банки и микрофинансовые организации активно рассылают сообщения об одобрении кредитов. Мошенники звонят россиянам, представляясь сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, и сообщают, что они стали жертвами обмана. Чтобы «защитить» себя, их убеждают перевести деньги на «безопасные» счета. В некоторых случаях так россиян втягивают в преступную деятельность.

Так случилось с подельниками Даниила Секача, который по указке мошенников ограбил и убил столичную бизнесвумен. Как заявила соучастница преступления 22-летняя Софья, она заказала брату подарок через СДЭК, а после этого ее начали обрабатывать мошенники. Они звонили и писали ей каждый день, угрожая убить родителей. В случае, если она не выполнит их задание: принести Секачу болгарку и передать украденные деньги и драгоценности другому курьеру.

