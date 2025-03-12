Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Мошенники используют самозапрет на кредиты для россиян, ссылаясь якобы на ошибку в сервисе «Госуслуги», пишет газета «Известия» .

Мошенники связываются с клиентом банка и представляются сотрудниками сервиса «Госуслуги». В разговоре они сообщают о якобы ошибке при оформлении самозапрета на кредит.

Затем аферисты присылают фальшивую ссылку для переоформления функции и используют данные обманутого человека для списывания денег со счета или других махинаций с личными данными.

Ранее в Госдуме предложили ввести запрет или ограничение лимита на покупки товаров или услуг на маркетплейсах. Законодатели также выступили с инициативой полного списания всех кредитов в России.