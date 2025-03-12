В России могут ввести «самозапрет» на покупки в маркетплейсах

Минэкономразвития РФ считает возможным проведение эксперимента по введению «самозапрета» или ограничений покупок на онлайн-платформах, сообщает РИА Новости .

Нововведение должно уберечь людей от импульсивных трат при использовании интернет-приложений, указано в публикации.

В ведомстве предложили сначала провести тестирование новой функции совместно с ведущими маркетплейсами и цифровыми сервисами, например, по предоставлению услуг. Затем, возможно, последует законотворческая инициатива.

Ранее в России ввели возможность самоограничения для кредитования и приобритения сим-карт.