Эксперт рассказал о последствиях ввода самозапрета на кредит

Киберэксперт и глава отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев рассказал, что ввод самозапрета на кредит может привести к появлению новых видов мошенничества, направленных на обход этой меры, сообщает «Лента.ру» .

При этом он отметил, что такая мера действительно поможет социально незащищенным слоям населения снизить риски потерять деньги. Но, по его словам, это приведет к росту числа мошенничеств с применением социальной инженерии.

По словам эксперта, атаки будут целенаправленными, а не массовыми, вроде звонков от «служб безопасности банков. Он предположил, что возможны похищения цифровой подписи граждан.

С 1 марта вступило в силу постановление правительства РФ, которое регулирует возможность установить запрет на выдачу кредитов самому себе. Это можно сделать не только в банке, но и во всех микрофинансовых организациях. Самозапрет можно зафиксировать в своей кредитной истории через портал «Госуслуги».