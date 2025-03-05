Эксперт рассказал о последствиях ввода самозапрета на кредит
Киберэксперт и глава отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев рассказал, что ввод самозапрета на кредит может привести к появлению новых видов мошенничества, направленных на обход этой меры, сообщает «Лента.ру».
При этом он отметил, что такая мера действительно поможет социально незащищенным слоям населения снизить риски потерять деньги. Но, по его словам, это приведет к росту числа мошенничеств с применением социальной инженерии.
По словам эксперта, атаки будут целенаправленными, а не массовыми, вроде звонков от «служб безопасности банков. Он предположил, что возможны похищения цифровой подписи граждан.
С 1 марта вступило в силу постановление правительства РФ, которое регулирует возможность установить запрет на выдачу кредитов самому себе. Это можно сделать не только в банке, но и во всех микрофинансовых организациях. Самозапрет можно зафиксировать в своей кредитной истории через портал «Госуслуги».