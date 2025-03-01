В России с 1 марта вступает в силу закон о самозапрете на кредиты и займы

В России с 1 марта вступает в силу закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов рассказал, что механизм самозапрета будет распространяться в том числе на кредитные карты, также под ограничение должны попасть сервисы рассрочки, сообщает РИА Новости .

С 1 марта вступит в силу постановление правительства, которое регулирует возможность установить запрет на выдачу кредитов самому себе. Это можно сделать не только в банке, но и во всех микрофинансовых организациях.

Самозапрет можно зафиксировать в своей кредитной истории через портал «Госуслуги». С 1 сентября это можно будет сделать в МФЦ с помощью заявления. Ограничения устанавливаются бесплатно. Сведения о самозапрете будут передаваться в квалифицированные бюро кредитных историй. В будущем этот самозапрет можно отменить, и это не повлияет на выдачу кредита.

По замыслу властей, чтобы запретить или ограничить получение кредитов, гражданину будет достаточно зайти на сайт «Госуслуги» и поставить в соответствующем разделе специальную отметку.

Возможно, это будет запрет на выдачу только онлайн-кредита, чтобы избежать мошенничества с интернет-займами, а возможно, и полный запрет на выдачу кредитов, в том числе в офисе. Предполагается, что самозапрет можно выставлять неограниченное количество раз.