Маркетолог Даллакян объяснил, как проверить скидки в «Черную пятницу»
История цен поможет отличить реальную скидку от мнимой на распродаже 27 ноября 2026 года. Маркетолог Арсен Даллакян советует сравнивать стоимость товара за разные периоды, сообщает kp.ru.
Даллакян рекомендует смотреть график цены на маркетплейсе: продавцу сложнее изменить статистику платформы, чем зачеркнутую цену. Если графика нет, стоит сравнить стоимость той же модели в других магазинах.
Среди уловок — таймеры, искусственный дефицит, скидки только по подписке или карте, навязанные услуги. В наборах выгоду от одного товара может перекрывать наценка на другой. Рекламный баннер с флагманом не гарантирует, что указанная цена относится именно к нему.
По оценке Даллакяна, честная скидка на технику прошлых поколений обычно составляет 10–30%. Игорь Березин называет диапазон 15–25%. На одежду и обувь прошлых коллекций скидки могут достигать 50–60%, на новые — почти никогда.
Эксперты советуют заранее составить список, установить бюджет и оценивать итоговую сумму, а не процент скидки.
«Как только ты начинаешь четко понимать, что тебе купить, сколько на это есть денег и зачем тебе это нужно, паника уступает место трезвому поведению», — объяснил психолог Алексей Муразанов.
Даллакян также предупредил о фишинговых сайтах и поддельных объявлениях: перед покупкой важно проверять адрес сайта и пункт выдачи.
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