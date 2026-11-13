Маркетолог Даллакян объяснил, как проверить скидки в «Черную пятницу»

История цен поможет отличить реальную скидку от мнимой на распродаже 27 ноября 2026 года. Маркетолог Арсен Даллакян советует сравнивать стоимость товара за разные периоды, сообщает kp.ru .

Даллакян рекомендует смотреть график цены на маркетплейсе: продавцу сложнее изменить статистику платформы, чем зачеркнутую цену. Если графика нет, стоит сравнить стоимость той же модели в других магазинах.

Среди уловок — таймеры, искусственный дефицит, скидки только по подписке или карте, навязанные услуги. В наборах выгоду от одного товара может перекрывать наценка на другой. Рекламный баннер с флагманом не гарантирует, что указанная цена относится именно к нему.

По оценке Даллакяна, честная скидка на технику прошлых поколений обычно составляет 10–30%. Игорь Березин называет диапазон 15–25%. На одежду и обувь прошлых коллекций скидки могут достигать 50–60%, на новые — почти никогда.

Эксперты советуют заранее составить список, установить бюджет и оценивать итоговую сумму, а не процент скидки.

«Как только ты начинаешь четко понимать, что тебе купить, сколько на это есть денег и зачем тебе это нужно, паника уступает место трезвому поведению», — объяснил психолог Алексей Муразанов.

Даллакян также предупредил о фишинговых сайтах и поддельных объявлениях: перед покупкой важно проверять адрес сайта и пункт выдачи.

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