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В Петербурге соцпроекты помогают одиноким отцам наладить отношения с детьми

Общество

Отцы в Петербурге могут получить поддержку в «Папа-школе» и специализированной службе для мужчин, самостоятельно воспитывающих детей, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».

«Папа-школа» в Калининском районе принимает отцов с детьми любого возраста. Курс включает 10–12 мероприятий и обычно длится около трех месяцев. Мужчины изучают мини-лекции онлайн, участвуют в дистанционных занятиях и очных встречах.

В Московском районе с 2009 года работает Служба социальной защиты одиноких отцов. Специалисты бесплатно оказывают психологическую, педагогическую и юридическую помощь. За последние пять лет поддержку получили 119 семей, в 2026 году — 17.

С 2010 года здесь действует Клуб пап для одиноких отцов со всего города. Встречи проходят в последнюю среду месяца в 18:00. Участники обсуждают воспитание и обмениваются опытом.

«Первую более-менее полноценную группу я набирала полгода. Столько времени понадобилось на планомерную работу с каждым отцом, чтобы он чувствовал себя в безопасности, находясь в клубе», — рассказала психолог Светлана Геллис.

За поддержкой можно обратиться в районный центр организации социального обслуживания. Специалисты оценят нуждаемость семьи и при необходимости составят индивидуальную программу предоставления социальных услуг.

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