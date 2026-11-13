Пять криминалистов помогли поймать более 50 серийных убийц и насильников

В подразделении работают пять следователей-криминалистов. Они собирают сведения о серийных убийствах и изнасилованиях по всей стране, сопоставляют факты, ищут новые улики и проверяют старые вещественные доказательства современными методами.

Старший следователь-криминалист Наталья Маслова рассказала, что специалисты работают и с пожизненно осужденными. В 2024 году во время беседы с ней Дмитрий Вороненко признался еще в двух убийствах в Санкт-Петербурге. Следствие установило обстоятельства гибели 12-летней девочки и женщины.

Однако заключенные иногда приписывают себе чужие преступления ради временного выезда из колонии. Маслова подчеркнула, что одного признания для обвинения недостаточно.

«По моим наблюдениям, да. Раскаяние бывает очень редко. Наша задача — установить, правдивы их показания или нет. У каждого преступления много индивидуальных моментов. Без совокупности объективных доказательств, основываясь на одном лишь признании, обвинение не предъявляется», — пояснила Маслова.

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