Пять криминалистов помогли поймать более 50 серийных убийц и насильников
За 12 лет специалисты подразделения Криминалистического центра Следственного комитета России помогли задержать более 50 серийных преступников, совершивших свыше 400 преступлений, сообщает kp.ru.
В подразделении работают пять следователей-криминалистов. Они собирают сведения о серийных убийствах и изнасилованиях по всей стране, сопоставляют факты, ищут новые улики и проверяют старые вещественные доказательства современными методами.
Старший следователь-криминалист Наталья Маслова рассказала, что специалисты работают и с пожизненно осужденными. В 2024 году во время беседы с ней Дмитрий Вороненко признался еще в двух убийствах в Санкт-Петербурге. Следствие установило обстоятельства гибели 12-летней девочки и женщины.
Однако заключенные иногда приписывают себе чужие преступления ради временного выезда из колонии. Маслова подчеркнула, что одного признания для обвинения недостаточно.
«По моим наблюдениям, да. Раскаяние бывает очень редко. Наша задача — установить, правдивы их показания или нет. У каждого преступления много индивидуальных моментов. Без совокупности объективных доказательств, основываясь на одном лишь признании, обвинение не предъявляется», — пояснила Маслова.
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