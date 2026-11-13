В Подмосковье упростили онлайн-оформление ежемесячной компенсации пенсионерам

Неработающие пенсионеры Подмосковья в возрасте 65 лет и старше теперь могут подавать согласие на обработку персональных данных прямо в личном кабинете при оформлении ежемесячной денежной компенсации, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале госуслуг обновили сервис оформления ежемесячной денежной компенсации для неработающих пенсионеров в возрасте 65 лет и старше. Заявители получили возможность подавать согласие на обработку персональных данных прямо в личном кабинете, чтобы сэкономить время.

Оформление компенсации перевели в электронный вид весной 2024 года. Ранее к услуге подключили сервис предпроверки ранее поданного заявления. Он позволил сократить число отказов из-за дублирования заявок.

Услуга «Предоставление ежемесячной денежной компенсации 65+» доступна на регпортале в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Пенсионерам». Подать заявление могут неработающие пенсионеры в возрасте 65 лет и старше с доходом менее 20 тыс. рублей. Они должны постоянно проживать в Подмосковье не менее 10 лет — одни или совместно с другими неработающими пенсионерами.

Для подачи заявки необходимо авторизоваться на регпортале через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и заполнить онлайн-форму. Ответ поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что доплаты для пенсии ввели в Подмосковье для того, чтобы оказать дополнительную помощь пенсионерам.

«Вместе с тем у нас есть одинокие пенсионеры, и мы здесь ввели доплату к пенсии для того, чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу тем, кому нужна помощь», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.