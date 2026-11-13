Готовность дошкольного отделения гимназии № 17 в Королеве превысила 75%

Капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии № 17 на проспекте Королева в Королеве планируют завершить в начале 2027 года. Готовность объекта составляет более 75%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На объекте полностью завершили ремонт кровли. Готовность фасада составляет 77%, отделки и монтажа инженерных систем — 44%. Параллельно идет благоустройство территории. На площадке работают 33 специалиста и три единицы техники.

Капремонт проводят по государственной программе Московской области за счет бюджетных средств. Проект предусматривает комплексное обновление кровли, фасада, внутренних помещений и инженерных сетей. Пищеблок модернизируют с учетом современных санитарных и технологических требований, в здании установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Для воспитанников закупят эргономичную и безопасную мебель, а также современное оборудование, соответствующее возрасту детей. Обновленная среда должна обеспечить условия для их развития и творчества.

«Капитальный ремонт позволяет не просто обновить здание, а создать принципиально новую образовательную среду, где каждый элемент работает на комфорт и безопасность детей. Особое внимание уделяется качеству материалов и соблюдению всех нормативов», — отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.