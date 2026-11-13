Ефимов: ветку в электродепо «Новорижское» строит щит уникальной конструкции

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Олеся» ведет проходку соединительной ветки из депо «Новорижское» до станции «Новорижская» Рублево-Архангельской линии метро, поделился глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Уточняется, что уникальный щит был сконструирован специально для работы в московских грунтах. Щиту предстоит преодолеть больше километра.

«Тоннелепроходческий комплекс „Олеся“ диаметром 10 м начал проходку от строящегося депо „Новорижское“ к будущей станции „Новорижская“ в октябре. В щите предусмотрена уникальная камера безопасности, предназначенная для защиты проходчиков при чрезвычайных ситуациях. Она установлена далеко от гидравлических баков и дизель-генератора, а также оснащена системой очистки воздуха и всем необходимым для первой помощи», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Парк поездов, обслуживающий первые пять станций Рублево-Архангельской линии, укомплектован самыми современными и технологичными российскими вагонами «Москва-2026». На первом этапе на линию вышли 12 составов. Сейчас линию обслуживает электродепо «Солнцево», одно из крупнейших в столичном метро, а в дальнейшем после открытия — электродепо «Новорижское».

Рублево-Архангельская линия была открыта президентом РФ Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным 5 сентября 2026 года. Она стала 17-й в столичном метрополитене.

Ранее Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Рублево-Архангельской линии метро. Также он сообщил, что на Бирюлевской линии метро завершилась проходка левого тоннеля от «ЗИЛа» до «Острова Мечты».

В 2011–2026 годах в столице было построено и реконструировано более 270 км линий и 130 станций метро, в том числе на МЦК и БКЛ.