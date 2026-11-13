Подмосковье представило опыт развития промышленной робототехники

Подмосковье поддерживает производителей роботов, интеграторов и предприятия, внедряющие автоматизацию. Региональные меры охватывают разработку решений, строительство производств и закупку оборудования.

«Подмосковье в числе лидеров по уровню роботизации промышленности. Мы развиваем не только производство робототехнического оборудования, но и инфраструктуру для его внедрения на предприятиях», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Производители могут получить субсидию в размере 20% капитальных затрат на строительство завода по выпуску роботов при инвестициях от 150 млн рублей. Программа «Промаренда» позволяет арендовать помещение за 1 рубль за 1 кв. м в год. Также предусмотрена компенсация до 50% арендной платы на срок до 2,5 года.

Покупатели промышленных и логистических роботов могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом, учитывающим до 90% расходов на оборудование. Налоговую базу по налогу на имущество для складских зданий можно снизить на сумму вложений в покупку роботов. Минимальные инвестиции для этой льготы — 50 млн рублей.

Федеральные механизмы поддержки предусматривают финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, строительства производств и стимулирование спроса на отечественные решения.

Один из примеров развития отрасли — центр развития промышленной робототехники во Фрязине на базе компании «ВПГ Лазеруан». Он открылся в 2025 году при поддержке Минпромторга России по нацпроекту «Средства производства и автоматизации». Центр объединяет компетенции компании в области лазерных автоматизированных и роботизированных комплексов, готовит специалистов и оказывает услуги промышленным предприятиям.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.