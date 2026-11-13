Переводы родным под подозрением: эксперт оценил лимит в 30 тысяч

Эксперт Шульженко: переводы родным могут попасть под лимит в 30 тысяч

Россиянам могут ограничить пополнение банковских счетов и получение переводов от других людей суммой 30 тысяч рублей в месяц. Новые правила предлагают применять к клиентам, чьи операции сочтут подозрительными. Однако под ограничения рискуют попасть и добросовестные граждане — например, те, кто регулярно получает деньги от родственников или собирает переводы с коллег. Почему новая мера может создать проблемы обычным клиентам, РИАМО рассказал председатель наблюдательного совета Судебно-экспертной палаты РФ Денис Шульженко.

В России предложили установить месячный лимит в 30 тысяч рублей на внесение наличных и получение переводов от других физических лиц для клиентов банков, которых заподозрят в проведении сомнительных операций. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Если инициативу примут, новые правила могут заработать с 1 марта 2028 года.

Речь не идет об ограничении для всех владельцев банковских счетов. Согласно законопроекту, Банк России будет выявлять риски подозрительных операций и передавать соответствующую информацию банкам. Если кредитная организация также обнаружит у клиента операции, отвечающие установленным признакам, она должна будет ввести ограничения. При этом лимит в 30 тысяч рублей предлагается установить отдельно для внесения наличных и для зачисления переводов от других граждан.

Авторы инициативы объясняют необходимость новых мер борьбой с дропперством, мошенничеством и теневыми финансовыми схемами. Однако эксперт Шульженко обращает внимание на возможные последствия для людей, которые не участвуют в незаконных операциях, но пользуются переводами в повседневной жизни.

«Сразу скажу: я понимаю логику государства. Борьба с дропперством, с мошенническими схемами, с нелегальным обналом — это не абстракция. За каждой такой схемой стоят обманутые люди, и государство обязано реагировать», — отметил он.

По мнению эксперта, сама цель инициативы оправданна, однако механизм ее реализации нуждается в дополнительной проработке. Главный риск, считает Шульженко, связан с тем, как именно будут определять сомнительность операций и насколько корректно банки смогут применять новые критерии.

«На практике „подозрительность“ — категория субъективная. Банки, опасаясь санкций, будут перестраховываться и блокировать все, что алгоритм сочтет сомнительным», — пояснил собеседник РИАМО.

Кого может затронуть лимит на переводы

По словам Шульженко, в зоне риска могут оказаться люди, которые регулярно получают небольшие суммы от других граждан. Например, человек может перевести соседу деньги в долг, собрать с коллег средства на общий подарок или получать финансовую помощь от родственников. Сами по себе такие операции не свидетельствуют о нарушениях, однако при возникновении подозрений способны привлечь внимание банковского контроля.

«А в результате под удар попадают добросовестные граждане: перевел соседу в долг, собрал деньги с коллег на подарок, живешь на переводы от родственников — и все, ты уже в „зоне риска“», — предупредил эксперт.

Шульженко подчеркнул, что ограничения для разных категорий клиентов могут иметь неодинаковые последствия. Особенно важно учитывать обстоятельства людей, для которых переводы от близких — один из основных источников средств на повседневные расходы.

Как защитить добросовестных клиентов

Эксперт считает, что для применения новых ограничений необходимы четкие и понятные критерии подозрительных операций. По его мнению, решение не должно зависеть исключительно от усмотрения конкретного банка или работы автоматического алгоритма.

«Нужны понятные, прозрачные критерии „сомнительности“ — не на усмотрение банка. Нужна быстрая и реально работающая процедура обжалования», — заявил Шульженко.

Кроме того, он предлагает учитывать индивидуальные обстоятельства клиентов. В частности, одинаковый лимит может по-разному сказаться на семье с детьми и на человеке, который живет за счет регулярной помощи родственников.

«Лимит в 30 тысяч для семьи с детьми и для человека, живущего на переводы от родственников, — это разные вещи», — подчеркнул собеседник РИАМО.

Таким образом, по мнению эксперта, при разработке новых правил важно найти баланс между противодействием мошенническим схемам и защитой граждан, которые используют банковские переводы для обычных бытовых расчетов.