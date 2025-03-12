В Госдуме предложили простить кредиты россиянам

В России необходимо провести кредитную амнистию, заявил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По данным парламентария, только судебный долг граждан перед банками составляет 1,5 трлн рублей.

«Пока мы не обуздаем продовольственные цены и не проведем кредитную амнистию, люди все большую часть заработанного будут тратить на покупку товаров первой необходимости и отдавать банкам», — сказал Миронов в беседе с агентством.

Ранее сообщалось о внедрении более строго контроля при выдаче кредитов в России.

Также предполагается возможность проведения эксперимента на запрет или ограничение покупок или услуг на маркетплейсах и цифровых платформах.