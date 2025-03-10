В ЦБ пояснили, когда россиянам будет легче взять кредит

Банки все чаще стали отклонять заявки на кредиты из-за «плохих долгов» у россиян. В ЦБ рассказали, когда гражданам станет легче взять ипотеку и кредит, сообщает « Российская газета ».

Директор департамента финансовой стабильности, член совета директоров Центробанка Елизавета Данилова рассказала, что некоторые ограничения в выдаче кредитов разумны. По ее словам, высокий уровень закредитованности может создать риски для финансовой стабильности.

Игнорировать этот факт нельзя, потому ЦБ не допускает перегревов в кредитовании и «ценовых пузырей» в ипотеке. При выдаче кредитов банки смотрят на показатель долговой нагрузки заемщика. У некоторых россиян он превышает необходимую норму, потому им могут ограничить кредитование, пока часть долга не будет погашена.

Как отметила Данилова, кредитование будет дешевле, когда в РФ будет фиксироваться устойчивое замедление инфляции. При таких условиях ипотечные риски также снизятся.

Эксперт добавила, что Банк России работает над обеспечением стабильности банковского сектора, чтобы на ипотечном рынке не возникло кризиса. Но даже когда инфляция устойчиво замедлится, ЦБ продолжит осуществлять макропруденциальную политику, чтобы стимулировать «здоровое кредитование».

По данным ЦБ, сегмент ипотеки в России в январе показал заметное снижение. Это связано с длительными праздниками и сокращением спроса на жилье.