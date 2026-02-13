Момент удара током семиклассницы от турникета в столичной школе попал на видео

Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видеозапись с моментом удара током семиклассницы от турникета в одной из школ в столичном районе Чертаново.

Ранее ученица столичной школы № 1173 потеряла сознание во время прохода через турникет. Пострадавшую экстренно доставили в реанимацию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

На опубликованных кадрах видно, как школьница подошла к турникету и дотронулась до него. Затем девочка теряет сознание и падает на пол. На помощь подростку бросаются сотрудники школы.

По словам матери пострадавшей, спустя четыре дня после случившегося девочка идет на поправку. В настоящее время она находится в больнице, ее состояние улучшается.

«Школа молодцы, поддерживают детей и меня, директор звонит каждый день и сам смог съездить к дочери в больницу», — отметила женщина.

Мать школьницы обещали вызвать в следственный комитет для выяснения всех обстоятельств произошедшего, однако, по ее словам, этого пока не произошло.

