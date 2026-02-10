После госпитализации школьницы из-за удара током в Москве завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после инцидента, который произошел в одной из московских школ. Семиклассницу госпитализировали после удара током, который она получила от школьного турникета, сообщает пресс-служба СК РФ.

Дело возбудили по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.

Инцидент произошел в школе № 1173 в столичном районе Чертаново. Семиклассница потеряла сознание при проходе через турникет и ударилась головой о пол. Медики диагностировали у пострадавшей электротравму и сотрясение головного мозга.

Мама девочки также утверждает, что школьницу ударило током, однако руководство школы пытается выставить ситуацию как обычный обморок. При этом, по словам школьников, после инцидента турникеты отключили.

