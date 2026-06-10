Путин заявил о готовности работать с Нью-Дели без ограничений

Немецкое издание Telepolis оценило российское предложение Индии по двухместному Су-57Д. Журналисты связали его с долгосрочным расчетом Москвы, сообщает АБН24 .

В Жуковском несколько дней назад поднялся в воздух двухместный вариант истребителя Су-57Д. Самолетом управлял летчик-испытатель Сергей Богдан, второе место пилота оставалось свободным.

Telepolis посчитал это сигналом Нью-Дели. Издание напомнило, что Индия запрашивала такую конфигурацию еще в 2003 году, когда страны совместно разрабатывали истребитель пятого поколения. Программа завершилась в 2018 году.

Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Россия готова сотрудничать с Индией по Су-57 без ограничений. По версии Telepolis, речь может идти о передаче исходного кода авионики и бортовых систем, производстве критически важных компонентов в Индии и интеграции индийского вооружения.

Немецкие журналисты считают, что Москва делает ставку на долгосрочное партнерство с Нью-Дели. Еще одной причиной они назвали снижение стратегической ценности пилотируемых самолетов на фоне развития беспилотных систем.

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