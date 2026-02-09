Доставили в реанимацию: школьный турникет ударил током семиклассницу в Москве

Ученица потеряла сознание во время прохода через турникет в столичной школе

Ученица потеряла сознание во время прохода через турникет в столичной школе. Пострадавшую экстренно доставили в реанимацию, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в школе № 1173 в столичном районе Чертаново. Семиклассница потеряла сознание при проходе через турникет и ударилась головой о пол. Медики диагностировали у пострадавшей электротравму и сотрясение головного мозга.

Мама девочки также утверждает, что школьницу ударило током, однако руководство школы пытается выставить ситуацию как обычный обморок. При этом, по словам школьников, после инцидента турникеты отключили.

«Мы смотрели видео с камер вместе со следственным комитетом. Там отчетливо было видно, как она перекладывает карту к турникету и ее парализует. Это не потеря сознания, когда люди постепенно обтекают и падают, она столбом упала. Школа пыталась все это выставить, как потерю сознания, но следственные органы сразу сказали, что это был ток. У нее сильно повреждена голова», — рассказала мама пострадавшей.

В столичном департаменте образования отметили, что по факту произошедшего проводится проверка. В случае выявления нарушений требований безопасности и регламентов при использовании оборудования, ответственные лица будут привлечены к ответственности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.