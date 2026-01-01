Молодой серфер спас тонущую Викторию Боню в Коста-Рике

Виктория Боня едва не утонула во время катания на серфборде в Коста-Рике

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня едва не утонула во время новогоднего отдыха в Коста-Рике, сообщает 112 .

Инцидент произошел во время катания на серфборде.

«Если бы не было серферов, я бы не выплыла. Только что мою жизнь спас серфер. Я буквально чуть не утонула в океане. Спасибо этому человеку», — рассказала Боня на опубликованном видео.

Звезда «Дома-2» добавила, что молодой серфер по имени Джордж подплыл к ней с доской и помог выбраться из воды.

