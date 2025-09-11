«Мой размер груди — ноль»: Полина Гагарина сделала неожиданное признание
Фото - © РИА Новости, Екатерина Чеснокова
38-летняя певица Полина Гагарина ответила на вопрос подписчика и заявила, что у нее нулевой размер груди, сообщает «Лента.ру».
Артистка пообщалась с поклонниками в Instagram*. Один из поклонников задал ей вопрос по поводу размера груди.
Гагарина заявила, что многих интересует эта тема. Она честно призналась, что у нее нулевой размер груди.
«Я знаю, что многих интересует этот вопрос. Отвечаю — мой размер груди ноль», — ответила Гагарина в сторис.
* Деятельность Meta — соцсети Facebook и Instagram — запрещена в России как экстремистская.
