сегодня в 13:44

Полина Гагарина призналась, что у нее нулевой размер груди

38-летняя певица Полина Гагарина ответила на вопрос подписчика и заявила, что у нее нулевой размер груди, сообщает «Лента.ру» .

Артистка пообщалась с поклонниками в Instagram*. Один из поклонников задал ей вопрос по поводу размера груди.

Гагарина заявила, что многих интересует эта тема. Она честно призналась, что у нее нулевой размер груди.

«Я знаю, что многих интересует этот вопрос. Отвечаю — мой размер груди ноль», — ответила Гагарина в сторис.

* Деятельность Meta — соцсети Facebook и Instagram — запрещена в России как экстремистская.

