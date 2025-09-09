На Чеботину подали в суд за незаконное использование песен на концерте в Москве

Российское авторское общество подало иск в Арбитражный суд Москвы к певице Люсе Чеботиной, обвинив ее в незаконном исполнении песен Игоря Николаева и Игоря Крутого на концерте в декабре 2023 года, сообщает kp.ru .

РАО потребовало взыскать с Люси Чеботиной 160 тыс. рублей за публичное исполнение песен Николаева и Крутого без согласования с правообладателями. Иск поступил в Арбитражный суд Москвы.

Поводом для разбирательства стал концерт «Первая леди», который прошел в декабре в Live Арена. Организатором мероприятия выступила компания, принадлежащая самой Чеботиной. На шоу прозвучали 8 композиций, среди которых были «Разве ты любил» и несколько зарубежных песен, исполненных без заключения лицензионного договора с РАО.

В организации пояснили, что по закону организатор концерта обязан заключить договор с правообладателями и выплачивать им вознаграждение. В 4 случаях, по данным РАО, Чеботина нарушила не только авторские, но и смежные права на фонограммы. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) также готовит иск к певице на сумму 76 тыс. рублей.

Представители РАО напомнили, что зарубежная музыка в России по-прежнему охраняется, а собранные средства аккумулируются на специальных счетах и могут быть выведены только с разрешения правительственной комиссии.

Ранее Люся Чеботина уже участвовала в судебных разбирательствах: недавно Арбитражный суд Москвы завершил ее спор с иллюзионистом, которому певица предъявляла претензии по поводу сорванных номеров на шоу.