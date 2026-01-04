Могу себе позволить: Ольга Бузова показала браслет и серьги за 9 млн рублей

В первые дни января Ольга Бузова провела в живописной Красной Поляне, радуя своих подписчиков в Instagram* атмосферными кадрами и стильными образами. Особое внимание поклонников привлекло изысканное украшение на руке звезды.

В одном из видео Бузова продемонстрировала кольцо BVLGARI из знаменитой коллекции Serpenti Viper. Изготовленное из 18-каратного белого золота, оно украшено бриллиантами и оценивается примерно в 4 млн рублей. В паре с ним артистка выбрала браслет из той же «змеиной» линейки стоимостью около 5 млн рублей.

Такой ювелирный сет не остался незамеченным, и в комментариях появились обсуждения о возможном тайном поклоннике и дорогом подарке. Тем не менее, сама Бузова неоднократно подчеркивала, что не связывает свои чувства с ценниками.

По словам артистки, для нее гораздо важнее внимание и искренний жест, чем статусный презент. Ольга призналась, что одинаково радуется как букету ромашек, так и дизайнерским туфлям, если за этим стоит истинное желание порадовать.

*соцсеть принадлежит экстремистской компании Meta, запрещенной в РФ.

