ВС РФ нанесли поражение механизированной и пехотной бригадам ВСУ, а также бригаде теробороны, которые базировались в районах Журавки, Гранова, Липцев и Волчанска. Три контратаки противника были отражены в Старице и Глубоком.

В Харьковской области ВСУ потеряли до 120 военных, три БПМ и три танка, пять автомобилей, РСЗО «Ольху», чешскую РСЗО Vampire, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

Ранее депутат Верховной Рады Украины, член фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что российская армия уже занимает позиции на улицах Волчанска Харьковской области.

При этом журналисты заподозрили местные украинские власти в коррупции при закупках и поставках материалов для защитных сооружений. Речь может идти о присвоении нескольких миллионов гривен.