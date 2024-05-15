Российские солдаты занимают позиции на улицах Волчанска под Харьковом
Депутат Рады Гончаренко: россияне занимают позиции на улицах Волчанска
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Депутат Верховной Рады Украины, член фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что российская армия уже занимает позиции на улицах Волчанска Харьковской области.
«Россияне занимают позиции на улицах Волчанска», — написал Гончаренко в Telegram-канале.
Он затронул тему фортификаций, которые должны были быть построены на границах в Харьковской области, однако линия обороны была настолько слабой, что подразделения ВС РФ активно продвигаются вперед. Гончаренко подчеркнул, что в Украине за это «даже никто не наказан».
Ранее в Харьковской области власть заподозрили в коррупции при закупках и поставках материалов для защитных сооружений. Речь может идти о присвоении нескольких миллионов гривен.