Журналисты Украины заподозрили харьковскую власть в коррупции в вопросах обороны

В Харьковской области власть заподозрили в коррупции при закупках и поставках материалов для защитных сооружений, пишет РБК со ссылкой на «Украинскую правду».

По данным украинского издания, речь может идти о присвоении нескольких миллионов гривен. Журналисты обнаружили прямые договоры на поставку древесины между департаментом ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Харьковской областной военной администрации с фирмами с признаками фиктивности.

«Так случилось, что департамент Харьковской ОВА для оборонных закупок выбирал только что зарегистрированные ноунейм-фирмы и физические лица», — сообщает издание.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил в Сети, что в ближайшее время все подрядчики отчитаются о проведенных работах в области строительства заградительных конструкций.

Ранее российские военнослужащие начали наступление в Харьковской области. Рассказываем в материале РИАМО, какие планы стоят перед ВС РФ и что говорят об этом на мировой арене.