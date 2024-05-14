Наступление российской армии в Харьковской области: каков план и что говорят в мире

Что известно о новой операции ВС РФ на границе Белгородской и Харьковской областей и каковы ее перспективы, читайте в материале РИАМО.

Сразу после празднования Дня Победы Россия активизировала новый фронт на полях специальной военной операции (СВО), на этот раз на севере Харьковской области. За три дня на этом направлении ВС РФ добились зримых успехов, что отразилось на обсуждении дальнейших перспектив Украины как в СМИ, так и в заявлениях политических лидеров.

Что происходит на севере Харьковской области

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О возобновлении активных действий российской армии на севере Харьковской области стало известно 11 мая. В этот день Минобороны РФ в своей ежедневной сводке сообщило об освобождении пяти населенных пунктов на территории Украины: Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной и Стрелечьей.

На следующий день, согласно информации от военного ведомства, подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области.

13 мая Минобороны РФ не сообщало о взятии новых населенных пунктов. В этот день успехи российской армии заключались в улучшении тактического положения и нанесения поражения живой силе и технике подразделений 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое Харьковской области. Кроме того, согласно заявлению ведомства, были отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое и Тихое.

При этом вечером 13 мая появилась информация и о взятии российскими войсками Глубокого.

Если проанализировать положение указанных населенных пунктов на карте, становится ясно, что ВС РФ наступают на двух направлениях. Первое ведет непосредственно на Харьков через село Липцы, от которого до Харьковской окружной дороги (местный аналог МКАДа) всего около 20 километров. Второе направление — это приграничный украинский город Волчанск, часть которого уже занята российской армией.

По состоянию на вечер 13 мая бывший украинский политик Олег Царев так описал ситуацию в Волчанске: «ВС РФ теснят ВСУ из северо-восточной части Волчанска, проскочив аэропорт и вплотную подойдя к мясокомбинату. Линии обороны у ВСУ нет, вероятно, они попытаются держать фронт по реке Волчья. При этом сообщается, что у ВСУ проблемы не только с обороной, но и со снабжением — запасы не рассчитаны на осаду, подвоз осложнен или разрушенными мостами, или огневым контролем».

По мнению Царева, после освобождения Волчанска следующей целью может быть Белый Колодезь, через который идут военные грузы в сторону Купянска.

Волчанск — город, который российские войска берут уже во второй раз

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Из всех упомянутых населенных пунктов самым крупным является Волчанск. Этот город, в котором до начала СВО проживало около 18 тысяч человек, расположен совсем рядом с российской границей — расстояние до Шебекино Белгородской области составляет около 20 километров.

В первый день СВО, 24 февраля 2022 года, СМИ растиражировали кадры из Волчанска, где местное население радостно встречало российскую армию. Однако чуть более полугода спустя, 11 сентября, в ходе украинского контрнаступления в Харьковской области город снова вернулся под контроль Украины. При этом, как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, тысячи людей перешли с украинской стороны границы в Россию.

В мае 2024 года население Волчанска,по словам главы украинской администрации Харьковской области Олега Синегубова, составляет всего 200-300 человек. При этом, как утверждает украинский депутат Харьковского областного совета Александр Скорик, в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.

Российское наступление в Харьковской области: что говорят на Украине и в мире

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12 мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью телеканалу Sky News заявил, что продвижение Вооруженных сил РФ в Харьковской области «чрезвычайно опасно», но выразил надежду, что украинские войска смогут удержать свои позиции в текущем году.

В тот же день продвижение российской армии на харьковском направлении признал и президент Украины Владимир Зеленский.

«Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Есть села, которые фактически из серой зоны стали зоной ведения боевых действий» Владимир Зеленский

12 мая американская газета The New York Times выпустила материал о ситуации в Харькове, в подзаголовке которого сказано, что «украинские войска, истощенные и уступающие противнику в численности, отступают вблизи Харькова». По мнению издания, целями российской армии являются отвлечение украинских сил с других участков фронта, прежде всего с Донбасса, и деморализация руководства Украины и ее союзников. Последнее, в свою очередь, может повлечь за собой усиление давления на украинских лидеров с целью побудить их заключить перемирие с Россией.

13 мая в своей статье американское издание Politico назвало сражение за Харьков «решающим для исхода всей войны». По мнению авторов статьи, «если Харьков падет, западная решимость может вскоре последовать за ним».

О решающем характере событий в Харьковской области для Украины написала и британская The Times. По мнению авторов издания, украинским генералам предстоит решить, куда направлять военных: «в бой на российской границе» или в Часов Яр «в надежде удержать Донбасс».

На фоне событий в Харьковской области украинское военное руководство во второй раз за два месяца сменило командующего харьковской группировкой ВСУ: место Юрия Галушкина занял Михаил Драпатый (фамилию которого в русскоязычном сегменте интернета не преминули высмеять на предмет сходства со словом «драпать»). Кроме того, 13 мая в ВСУ сообщили о переброске резервов на харьковское направление.

При этом в тот же день секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что не видит «угрозы наступления на Харьков».

Цель операции — создание буферной зоны?

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И в упомянутых выше западных статьях, и в публикациях российских военкоров часто повторяется тезис о том, что своими действиями в Харьковской области Россия начала создание так называемой «буферной зоны», которая должна обезопасить от обстрелов и проникновения отрядов противника приграничные российские регионы. Об этих планах неоднократно говорили члены российского руководства, в том числе президент Владимир Путин.

Так, российский лидер говорил об этом 18 марта, выступая перед членами своего предвыборного штаба. По словам Путина, РФ в какой-то момент будет вынуждена «создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства». При этом на вопрос о глубине подобной зоны российский президент отвечать не стал.

По мнению военкора Юрия Котенка, начав наступление на харьковском направлении, Россия как раз и «приступила к созданию буферной зоны». При этом, как полагает журналист, пока это только «предтеча событий, которые ждут нас на Харьковском направлении, когда Русская Армия начнет отсекать целые участки».

«Харьков, Сумы, Чернигов — судьба этих ключевых, русских городов, оккупированных Украиной, определит весь дальнейший ход СВО не в меньшей степени, чем окончательное освобождение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей», — считает Котенок.

С точкой зрения о начале создания буферной зоны согласен и еще один военкор, Евгений Поддубный.

«Начался новый этап, теперь мы отодвигаем врага от границы, уничтожаем противника, чтобы киевский режим лишился возможности использовать сравнительно дешевые реактивные снаряды для атак на Белгород» Евгений Поддубный

При этом многие российские эксперты сходятся во мнении, что штурмовать Харьков российское военное руководство пока не планирует.

«Наша задача-минимум — это создать буферную зону, заняв часть северных районов Харьковской области. Это позволит отодвинуть противника и его артиллерию, чтобы снизить интенсивность воздействия на Белгородскую область. Кроме того, так Россия сможет продвинуть зону поражения нашей артиллерии глубже на юг, к окраинам Харькова… Часть северных районов Харьковской области они [ВСУ — прим .ред.] однозначно потеряют. Однако прямого штурма областного центра на данный момент нашим командованием, судя по всему, не предусмотрено», — высказал свое мнение военный эксперт Борис Рожин.