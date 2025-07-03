Многодетные семьи Подмосковья получат 100 тысяч за «Родительскую доблесть»

В Подмосковье многодетные семьи, удостоенные ордена «Родительская доблесть», получат единоразовую выплату в 100 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, подводя итоги весенней сессии регионального парламента и перечисляя новые законы, принятые в социальной сфере.

«Социальная сфера всегда была и остается ключевым приоритетом Московской областной Думы. Сегодня перед нами стоит задача в части демографии, и мы в Подмосковье делаем все возможное, чтобы поддержать родителей, помочь тем, кто растит детей, кто своим трудом и любовью создает крепкие, счастливые семьи», — отметил Игорь Брынцалов.

Одним из таких нововведений стал закон об учреждении ордена «Родительская доблесть».

Парламентарий подчеркнул, что эта награда — знак уважения к успешному и ответственному родительству. Ведь каждая такая семья — это настоящий подвиг, ежедневный труд, наполненный любовью и самоотдачей. Кроме ордена, родители получат единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.

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