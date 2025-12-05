Мизулина показала письма родителей российских подростков после блокировки Roblox

После того как Роскомнадзор заблокировал на территории России сервис Roblox, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной стали писать не только расстроенные школьники, но и их родители. Несколько писем она показала в своем Telegram-канале .

«Тут начали разгонять информацию о том, что про Roblox мне пишут только подростки. Это не так. Мамы и папы тоже очень активно шлют письма. Разные мнения есть у родителей школьников», — прокомментировала Мизулина скриншоты сообщений от родителей российских детей.

Мужчины и женщины сообщили Мизулиной, что контролировали, что их дети делали в Roblox, и утверждали, что у их сыновей и дочерей было ограниченное время на игры. В приоритете была учеба и дошкольные образовательные занятия.

Некоторые родители сообщили, что устанавливали функцию «родительский контроль» и связывали детский аккаунт со своей страницей, что позволяло им в любой момент проверить, во что именно играет ребенок и какие переписки ведет в сервисе.

Родители также в письмах Мизулиной рассказали, что ныне заблокированная площадка позволяла их детям заниматься программированием, формировать команды и развиваться. Все это происходило, по их словам, под контролем.

Ранее Мизулина поддержала россиян после блокировки Roblox. Она опубликовала эмодзи в виде красного сердечка рядом с названием сервиса.

Роскомнадзор заблокировал площадку после того, как на ее сервисах нашли запрещенные в России материалы, с которыми могли столкнуться дети.

