Траур у школьников: власти подтвердили блокировку Roblox

сегодня в 17:24

Роскомнадзор (РКН) подтвердил, что ограничил доступ к популярной детской онлайн-платформе Roblox на территории России. Причиной стали обнаруженные в игровом пространстве материалы, содержащие запрещенную в стране информацию, сообщает Baza со ссылкой на ведомство.

Мониторинг платформы выявил контент с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывами к совершению насильственных действий и пропагандой ЛГБТ*, рассказали власти.

«Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов», — заявили в Роскомнадзоре, отметив, что неподобающий контент может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей.

3 декабря российские пользователи начали сообщать о проблемах с доступом к игре как через сайт, так и через мобильное приложение.

Ранее платформа неоднократно упоминалась в контексте мошеннических схем, когда дети переводили крупные суммы денег злоумышленникам, познакомившись с ними в игре.

Roblox особенно популярен среди российских детей и подростков.

* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено