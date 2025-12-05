Глава Лиги безопасного интернета Мизулина поддержала любителей Roblox

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина поддержала в своем Telegram-канале любителей заблокированной Роскомнадзором игры Roblox. Она поставила смайл сердечка рядом с названием программы.

Днем 3 декабря популярная у российских детей компьютерная игра Roblox перестала функционировать. Она не открывалась.

Через несколько часов в тот же день Роскомнадзор подтвердил, что заблокировал Roblox в РФ. Причиной послужили найденные в игровом пространстве материалы с запрещенной информацией.

Мизулина 4 декабря отметила, что она и Лига безопасного интернета не участвовали в принятии решений по поводу ограничения доступа в РФ к Roblox, FaceTime, Discord, Snapchat. Также они не способствовали блокировке иных сервисов. Мизулина отметила, что соберет обращения фанатов игр, приложений и отправит их в Роскомнадзор на официальном уровне.

В Roblox периодически фиксировались случаи обмана детей. Мошенники заставляли их заходить в банковские приложения родителей и переводить средства. Были и ситуации, когда взрослые мужчиныотправляли несовершеннолетним девочкам голые фотографии и просили такие же взамен.

