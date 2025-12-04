Мизулина отправил жалобы детей на блокировку Roblox

Мизулина заявила об отсутствии своей причастности к блокировке Roblox

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на волну недовольства подростков после блокировки игровой платформы Roblox в России.

В своем Telegram-канале она подчеркнула, что ни она лично, ни возглавляемая ею организация не участвовали в принятии решений о блокировке Roblox, FaceTime, Snapchat, WhatsApp, Discord и других сервисов, сославшись на исключительные полномочия Роскомнадзора. Глава Лиги безопасного интернета пообещала собрать эти обращения и официально направить их в Роскомнадзор.

Мизулина отметила, что получает десятки тысяч обращений от детей, расстроенных недоступностью популярной платформы.

В знак протеста подростки активно используют функцию «подарков» в ее Telegram-канале, сопровождая их комментариями с требованиями разблокировать игру.

