Минцифры России не намерено отключать от «Госуслуг» аккаунты с почтой на Gmail

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство не планирует отключать от «Госуслуг» аккаунты граждан, которые привязаны к почте на платформе Gmail, сообщает РИА Новости .

В конце октября пользователям «Госуслуг» пришли сообщения с предложением сменить привязанные к аккаунту почтовые ящики @gmail.com на любые другие. В Госдуме также посоветовали отключить аккаунты от сервисов Google и перевести их на отечественные аналоги.

«Пока не планируем», — прокомментировал Шадаев потенциальное отключение аккаунтов, которые привязаны к сервису Gmail.

Ранее сумма требований 17 российских телеканалов к Google составила два ундециллиона рублей. Российский суд назначил штраф за невыполнение требований восстановить аккаунты телеканалов на YouTube, пострадали Первый канал, «Москва Медиа», НТВ, «Россия 1», «Россия 24» и «ТВ-Центр».