Сумма требований телеканалов России к Google достигла два ундециллиона рублей

Российский суд назначил Google такой штраф из-за того, что компания не выполнила требование восстановить аккаунты телеканалов на YouTube.

Среди пострадавших указаны «Звезда», «Первый канал», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия 1», «Россия 24» и другие медиа.

Суд обязал Google восстановить аккаунты телеканалов на площадке. В случае невыполнения требования, корпорация обязана выплатить неустойку в 100 тыс. рублей за каждый день просрочки.

Ранее сообщалось, что компании Google известно о проблемах с использованием учетных записей у российских пользователей. При этом в американской компании заявили, что бесплатные сервисы для граждан РФ продолжат работу,