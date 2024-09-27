Google остается в России: бесплатные сервисы продолжат работу

сегодня в 12:34

Компании Google известно о проблемах с использованием учетных записей у российских пользователей. При это в американской компании заявили, что бесплатные сервисы для граждан РФ продолжат работу, сообщает газета «Известия» .

«Мы работаем над решением этих проблем. Мы по-прежнему стремимся сохранить наши бесплатные сервисы доступными в России», — заявили в пресс-службе американской компании.

Ранее стало известно, что Google не дает подтвердить подлинность нового аккаунта с помощью российского мобильного номера. При этом VPN-сервисы не помогают решить проблему.

В Минцифры РФ подтвердили, что Google ограничил создание новых аккаунтов. Российским пользователям рекомендовали создать резервные копии данных.