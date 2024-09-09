Google не дает подтвердить аккаунт с помощью российского номера

На данный момент подтвердить новый аккаунт в Google с помощью номера РФ нельзя. На это жалуются пользователи сети.

По их данным, система дает выбрать имя, пол, дату рождения, а также осуществить другие шаги для создания новой учетной записи. При этом она не принимает российский мобильный номер для подтверждения аккаунта.

«Этот номер нельзя использовать для подтверждения», — пишет Google.

Отмечается, что VPN-сервисы не помогают решить проблему.

Ранее компания отключила для россиян сервис BigQuery. При этом некоторые другие облачные хранилища все еще продолжают функционировать.