Google не дает подтвердить аккаунт с помощью российского номера
Google не дает подтвердить подлинность нового аккаунта с помощью российского мобильного номера, сообщает ТАСС.
На данный момент подтвердить новый аккаунт в Google с помощью номера РФ нельзя. На это жалуются пользователи сети.
По их данным, система дает выбрать имя, пол, дату рождения, а также осуществить другие шаги для создания новой учетной записи. При этом она не принимает российский мобильный номер для подтверждения аккаунта.
«Этот номер нельзя использовать для подтверждения», — пишет Google.
Отмечается, что VPN-сервисы не помогают решить проблему.
Ранее компания отключила для россиян сервис BigQuery. При этом некоторые другие облачные хранилища все еще продолжают функционировать.