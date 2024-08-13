Google отключит для россиян сервис BigQuery

сегодня в 19:28

Корпорация Google отключит сервис BigQuery для России с 9 сентября. При этом некоторые другие облачные хранилища все еще продолжают функционировать, сообщает ТАСС .

Об отключении сервиса BigQuery заявила компания Softline. Она рассказала, что соответствующее уведомление корпорация Google прислала российским пользователям платформы.

При этом облачные сервисы Google Workspace и Google Cloud продолжают функционировать. Судя по всему, отключение касается именно BigQuery.

BigQuery — это облачное хранилище. Оно предназначено для работы с анализом больших объемов данных, которые находятся в Google Storage.

Ранее Google отключила монетизацию российским YouTube-блогерам. Они больше не получают доходы от рекламы.