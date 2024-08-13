Google отключит для россиян сервис BigQuery
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Корпорация Google отключит сервис BigQuery для России с 9 сентября. При этом некоторые другие облачные хранилища все еще продолжают функционировать, сообщает ТАСС.
Об отключении сервиса BigQuery заявила компания Softline. Она рассказала, что соответствующее уведомление корпорация Google прислала российским пользователям платформы.
При этом облачные сервисы Google Workspace и Google Cloud продолжают функционировать. Судя по всему, отключение касается именно BigQuery.
BigQuery — это облачное хранилище. Оно предназначено для работы с анализом больших объемов данных, которые находятся в Google Storage.
Ранее Google отключила монетизацию российским YouTube-блогерам. Они больше не получают доходы от рекламы.