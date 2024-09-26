Минцифры: Google ограничил создание новых аккаунтов в России

Также операторы связи зафиксировали сокращение SMS-сообщений, которые Google отправляет россиянам. Подтверждение с помощью сообщения — это второй фактор авторизации для аккаунтов, и он пока не работает.

Пользователям также рекомендовали использовать альтернативные способы двухфакторной аутентификации — PUSH-уведомления или российские платформы.

Из-за того, что компания Google не может обслуживать оборудование, расположенное в РФ, не исключено и появление проблем со стабильной работой операционной системы Android в стране. Зависимость операционной системы от серверов Google весомая.