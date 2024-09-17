В России вслед за YouTube может перестать стабильно работать ОС Android

Из-за того, что компания Google не может обслуживать оборудование, расположенное в РФ, не исключено появление проблем со стабильной работой операционной системы Android в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина.

«Большинство кэширующих серверов Google, установленных на узлах российских операторов связи, нуждается в обновлении», — отметил народный избранник.

Однако американская компания не может их обслуживать, ведь в РФ больше не работает. При этом, если обновление не произойдет, то ОС Android может начать работать нестабильно. Зависимость операционной системы от серверов Google весомая.

Ранее глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил о замедлении платформы YouTube. В конце июля скорость работы видеохостинга была снижена до 70% из-за не обновления Google своих российских серверов.