Gmail на что угодно: пользователям «Госуслуг» предложили поменять e-mail

Пользователи платформы «Госуслуги» и аккаунтов с почтовым ящиком Gmail начали получать предложения поменять адрес электронной почты на любой другой, сообщает Общественная Служба Новостей .

Google поменяла условия использования SMS-подтверждения для новых аккаунтов: вероятно, функция останется доступной только для существующих, учетную запись лучше защитить.

С декабря 2023 года в России введены новые изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они ограничивают авторизацию и регистрацию на российских сайтах через зарубежные сервисы, это касается Apple ID и Google.

Ранее сумма требований 17 российских телеканалов к Google составила два ундециллиона рублей. Российский суд назначил штраф за невыполнение требований восстановить аккаунты телеканалов на YouTube, пострадали «Первый канал», «Москва Медиа», НТВ, «Россия 1», «Россия 24» и «ТВ-Центр».