Минцифры: ограничения на работу интернета и отправку СМС в Москве сняты

В столице временные блокировки мобильного интернета, связанные с обеспечением безопасности на День Победы, сняты, сообщает ТАСС .

Как отметили в Минцифры РФ, операторы связи в мегаполисе восстанавливают доступ абонентов к сервисам. Сейчас открывается только «белый список» сайтов, но с 13 часов все ресурсы станут доступны в полном объеме. Домашний интернет и Wi-Fi работают штатно.

В министерстве напомнили, что точечные ограничения связи и Сети в регионах страны вводят, если есть угроза безопасности.

Утром в субботу на Красной площади прошел праздничный парад. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем Победы.

