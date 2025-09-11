Минтруд РФ проработает вопрос модернизации материнского капитала

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что ведомство рассматривает возможность модернизации программы материнского капитала с целью усиления поддержки семей при рождении второго ребенка, сообщает ТАСС .

«Мы понимаем, что нужна и модернизация материнского капитала, сегодня эта мера востребована, но ее эффект слабеет. Нам нужна более существенная поддержка при рождении второго ребенка», — сказал глава Минтруда на пленарном заседании VI форума социальных инноваций регионов.

Котяков добавил, что Минтруд совместно с Советом Федерации прорабатывает вопрос улучшения программы с учетом поддержки вторых и последующих рождений.

Ранее правительство РФ по поручению главы государства Владимира Путина вдвое сократило срок рассмотрения заявлений о распоряжении маткапиталом. Российские власти продолжат расширять поддержку семей.