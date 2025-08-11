Власти РФ сократили срок рассмотрения заявлений о распоряжении маткапиталом

Ранее срок рассмотрения заявлений территориальными органами Соцфонда составлял 10 рабочих дней. Отныне он будет составлять 5 дней.

Был сокращен срок рассмотрения заявлений и принятия решений по ним, если Соцфонду нужно запросить дополнительные документы. Он изменен с 20 до 12 рабочих дней.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о важности того, чтобы у родителей было больше времени на воспитание детей, а не на оформление бумаг. Он добавил, что власти продолжат расширять поддержку семей.

Ранее стало известно, что российские семьи с одним ребенком в 23 раза чаще стали использовать маткапитал. За первый квартал этого года они подали 95 тыс. соответствующих заявлений.