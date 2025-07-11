Российские семьи с одним ребенком в 23 раза чаще стали использовать маткапитал

Количество заявлений на использование материнского капитала от семей с одним ребенком резко увеличилось в России. За первый квартал 2025 года жители страны подали 95 тыс. таких заявлений, что в 23 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет газета «Известия» .

Из общего числа заявлений на использование материнского капитала 74 тыс. были направлены на улучшение жилищных условий, а 20 тыс. — на образовательные цели.

По мнению руководителя компании «Флип» Евгения Шавнева, такой рост связан с тем, что в настоящее время семьи предпочитают сразу использовать материнский капитал, а не откладывать его на будущее, как это было раньше. В условиях роста цен и процентных ставок родители стремятся увеличить первоначальный взнос при ипотечном кредитовании, чтобы уменьшить общую сумму займа.

Как отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, с марта семьи получили больше вариантов для применения материнского капитала, включая возможность строить частный дом по договору подряда через эскроу-счета.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов указал, что многие родители стали чаще тратить маткапитал на образовательные нужды. По его словам, дети, на которых начали выдавать сертификаты с 2020 года, сейчас достигают примерно 5-летнего возраста, что позволяет родителям оплачивать им частные детсады, различные кружки и секции.