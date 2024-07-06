Минтруд РФ предложил сделать выходным 31 декабря 2025 года

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что по проектировкам ведомства 31 декабря следующего года будет выходным днем за счет переноса выходных праздничных дней, сообщает РИА Новости .

«Вот у нас в этом году, в 2024-м, 31 декабря — выходной день. На следующий год по нашим проектировкам 31 декабря тоже получается выходным днем с учетом переноса всех дат», — сказал Котяков.

Министр добавил, что решение о тридцать первом декабря 2026 года будет принято позднее.

В августе прошлого года российское правительство утвердило выходные дни в 2024 году. Предновогодний день будет выходным, так как праздники 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье, поэтому их перенесли на 10 мая и 31 декабря.

Ранее глава Минтруда выступил против шестидневной рабочей недели в России. Котяков отметил, что вероятности введения в стране 6-дневной рабочей недели при сегодняшних условиях рекордно низкой безработицы нет.