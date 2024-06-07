Глава Минтруда Котяков выступил против шестидневной рабочей недели в РФ

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков отметил, что вероятности введения в стране шестидневной рабочей недели при сегодняшних условиях рекордно низкой безработицы нет. Об этом сообщает РИА Новости .

«Действующее трудовое законодательство достаточно гибкое. Оно позволяет сегодня работнику и работодателю формировать удобный график работы», — сказал Котяков на ПМЭФ.

Он отметил, что в трудовом законодательстве страны при переработках прописана повышенная оплата труда. Кроме того, есть возможность выхода на работу в выходные и праздничные дни, но только при обоюдном согласии сотрудника и работодателя.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. В 2024 году мероприятие планировали посетить свыше 17 тыс. человек из 136 стран мира.